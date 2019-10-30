إيران تعلق على استقالة الحريري

2019/10/30 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

عبرت الخارجية الإيرانية، تعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن أملها بتجاوز لبنان هذه المرحلة الخطيرة، مشددة على ضرورة ضمان وحدته الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء: "نأمل في أن يتمكن لبنان حكومة وشعبا من تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن".

وأكد موسوي "على ثبات واستقرار البلد الصديق والشقيق لبنان"، مشيرا إلى أن إيران تشدد على ضرورة "تلاحم وتضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا البلد وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في مناخ هادئ".

وقدم رئيس الوزراء اللبناني الثلاثاء استقالته لرئيس البلاد ميشال عون بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ 17 أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية.

وقال الحريري إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.

بغداد اليوم - متابعة

تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا.

وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائبا.



ويدعو القرار الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على مسؤولي

بغداد اليوم- متابعة

انتخبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، الأرجنتيني رفائيل ماريانو غروسي، رئيسا جديدا لها، خلفا لرئيسها الياباني الراحل يوكيا أمانو.

وذكر بيان صادر عن الوكالة، أن اختيار غروسي رئيسا جديدا جاء بعد تصويت 24 دولة عضو من أص

بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتلق بعد تأكيدات رسمية حول تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي، على يد القوات الأميركية.

وقال "بيسكوف" لوكالة "سبوتنيك": رد

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