تقليص العمل بميناء أم قصر بعد اغلاق مدخله

2019/10/30 | 09:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال موظفون بميناء أم قصر ومسؤولون محليون، الاربعاء، إن العمليات في الميناء تقلصت بنسبة 80% تقريبا يوم الثلاثاء بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء.

وقال مدير بالميناء إن العمليات بالميناء قُلصت إلى 20 في المئة بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل.

وتشهد بغداد والمحافظات الجنوبية، منذ مطلع الشهر الجاري، موجة احتجاجات عارمة اسفرت عن استشهاد أكثر من 90 متظاهرا وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص بينهم رجال أمن واعتقال أكثر من 30 متظاهرا، فضلا عن حرق مقرات تابعة للأحزاب السياسية.

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