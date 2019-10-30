الجالية العراقية في السويد تخاطب السلطات لمنع حنان الفتلاوي من اقامة مؤتمر لها

2019/10/30 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدمت الجالية العراقية في السويد، طلباً الى السلطات هناك لمنع رئيسة حركة ارادة السياسية حنان الفتلاوي من اقامة مؤتمر لها في السويد.وقال الاعلامي علي الجابري في تغريدة على “تويتر” تابعتها “يس عراق”: “الان ..تواصلت مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي حول مشاركة حنان الفتلاوي في مؤتمر لحقوق المرأة […]

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