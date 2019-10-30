2019/10/30 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي بسم الشعب ..قررّنا الاستمرار بخداع الشعب بسم الشعب ..قررّنا إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث ومخصصاتها .بسم الشعب ..قررّنا إلغاء امتيازات ومخصصات الوزراء والنواب والقضاة ورؤساء...أكمل القراءة ←

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