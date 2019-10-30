اسقاط الجواسيس في ثورة أكتوبر بالعراق الجريح

2019/10/30 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل رضا المطلوب حماية دولية للشعب العربي في العراق الجريح وعلى المنظمات الدولية والإقليمية القيام بدورها في منع القتل الجماعي ضد المتظاهرين العزل في ثورة أكتوبر بالعراق الجريح.ان الجاسوسية والخيانة...أكمل القراءة ←

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