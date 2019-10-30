كفاك ذلا يا رجل! لقد فضحت فإستقل!

2019/10/30 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قال ابن أم الصاحب: فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ في تعليقات للقراء الأفاضل عن بعض المقالات تمحورت حول حسب المأثور ( لا حياة...أكمل القراءة ←

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