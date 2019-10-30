691 مليار دينار رواتب للمتقاعدين والموظفين خلال يومين

2019/10/30 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الاربعاء عن تغطية نحو 691 مليار دينار رواتب المتقاعدين وموظفي عدد من دوائر الدولة بينها الصحة والتربية في كافة محافظات البلاد خلال اليومين الماضيين .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه تم دفع 250 مليار دينار لرواتب المتقاعدين في فروعه في الوسط […]

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