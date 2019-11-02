المطعم التركي.. يدخل رسميًا في خارطة غوغل تحت أسم جبل “أحد”(صورة)

2019/11/02 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أدرجت خارطة غوغل، رسميا المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد، تحت أسم جبل أحد وهو الاسم الذي أطلقه المتظاهرين على المطعم، بسبب صمودهم به وعدم تمكن القوات الأمنية من السيطرة عليه وهو رمز نجاح ثورة أكتوبر.

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