فهد المضحكي - انتفاضة في مواجهة الفساد والنظام الطائفي

2019/11/02 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي فرض اللبنانيون خيارات جديدة لم تكن يومًا في حسابات الطبقة السياسية التي حكمت البلاد لعقود وفق توازنات وحسابات طائفية، فرضها الواقع، وأمنت لها القدرة على التحكم بالبلاد، قبل أن يقلب الشعب الطاولة، لشل قدرة الطبقة السياسية على اللعب على هذه التناقضات التي عادة ما تستثمر لتأليب فئة ضد فئة.حدث تاريخي في لبنان، هذا ما جاء على حد تعبير أغلب الصحف اللبنانية والعربية وبعض المواقع من بينها (فلسطين ......

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