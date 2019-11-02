موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

2019/11/02 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يستضيف ريال مدريد منافسه ريال بيتيس اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

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