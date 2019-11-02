الرافدين يحدد انواع القروض لشراء او ترميم الوحدات السكنية

2019/11/02 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، السبت، انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين وتنوعت مابين

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