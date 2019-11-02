حملة مليونية للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء ثورة أكتوبر.. تابع موعدها وتفاصيلها

2019/11/02 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أطلق الشاعر ميثم راضي، حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للوقوف دقيقة صمت مساء اليوم السبت، في جميع ساحات التظاهر في العراق، حدادا على أرواح شهداء ثورة أكتوبر.وتفاعل معها رواد موقع فيسبوك، حيث حدد الموعد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت وستكون وقفة مليونية في جميع ساحات العراق.

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