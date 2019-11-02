محمد الحنفي - هل غادرنا زمن المهدي... زمن الثورة...

2019/11/02 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي لم يعد...في هذا الزمان...يساري...يسارية...يذكر / تذكر...في كل خطابات...اليسار...ما يجعل اليساريين...يسعون...إلى إنجاز ثورة...من جنس الثورات...الكان ينجزها...اليسار...في عالم الإقطاع...في عالم الرأسمال...مما كان يحن...إلى تحقيقه...عريس الشهداء...مما لا زال يسعى...إلى تحقيقه...اليسار المناضل...°°°°°°ومن قال...

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