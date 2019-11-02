قوة من مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه المعتصمين في بوابة ميناء ام قصر بالبصرة

2019/11/02 | 09:52

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، بأن، قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيم الاعتصام أمام بوا...





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