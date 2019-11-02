شاهد.. مكافحة الشغب تفرق المعتصمين في بوابة ميناء ام قصر بالبصرة

2019/11/02 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةأفاد مصدر أمني، السبت، بأن، قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيم الاعتصام أمام بوابة ميناء ام قصر في محافظة البصرة، وأطلقت غاز المسيل للدموع.

وقال المصدر لـ “كلكامش برس”، إن “قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيام الاعتصام امام بوابة ميناء ام قصر وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على المعتصمين المتواجدين داخل الخيام”.

وأشار الى أن “عشرات الاصابات بحالات الاختناق وقعت بين صفوف المعتصمين بينها 15 حالة خطرة جدا”.

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