مصرف الرافدين يحدد انواع القروض لشراء او ترميم الوحدات السكنية

2019/11/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين وتنوعت مابين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها .

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