مستشار رئيس الوزراء يرجح تولي عبد المهدي رئاسة حكومة انتقالية

2019/11/02 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةرجح ليث كبة مستشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، السبت، ان يتولى الأخير رئاسة حكومة انتقالية في ظل تصاعد التظاهرات الاحتجاجية، مشيرا إلى فشل جميع المحاولات لاحتواء التظاهرات.

وقال كبة في حوار مع شبكة NPR الاميركية، “أعتقد أن الضغط قد تصاعد، الآن الأمر يتعلق بتحديد التفاصيل، وارجح أن في النهاية سيتولى عبد المهدي عملية انتقال”، مستدركا بالقول إن “الاهتمام وكل الجهود تركز الآن على محاولة إيجاد بديل وإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى صراع سياسي عنيف”.

وأضاف، أن “عبد المهدي وصل إلى السلطة قبل عام لأن الشيعة لم يتمكنوا من الاتفاق فيما بينهم على من يجب أن يدير البلاد لذلك وجدوا بديلاً توفيقيًا، وهو رئيس الوزراء الحالي”، مبينا أن “ما حدث الآن أن هؤلاء المحتجون الشباب ليسوا جزءًا من أي حزب أو جماعة سياسية ومطالبهم بسيطة جدا وهم يزعزعون هذا التوازن وفشلت المحاولات التي بذلت لاحتواء التظاهرات”.

واشار كبة الى ان “مطالب التظاهرات تحولت من مجرد وظائف وتحسين الظروف إلى تغيير الحكومة ورئيس الوزراء”، لافتا إلى أن “المتظاهرين الآن يندفعون أكثر وينظرون إلى قوانين الانتخابات ويبحثون حتى عن النفوذ الأجنبي في البلاد”.

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