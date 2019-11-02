ترامب يكشف تطورات شمال سوريا ويتحدث عن علاقته بأردوغان

2019/11/02 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب في لقاء سابق مع اردوغان – صورة ارشيفية

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