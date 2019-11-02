وزير الزراعة يؤكد وصول الوجبة الأولى من سماد الداب

2019/11/02 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني، اليوم السبت، وصول الوجبة الأولى من سماد الداب الى ميناء البصرة والبالغة 25 الف طن من أصل 250 الف طن".

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