متظاهرو البصرة يغلقون بوابة ميناء ام قصر

2019/11/02 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل،/موازين نيوز/، السبت، باغلاق بوابة ميناء ام قصر من قبل المتظاهرين .

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