2019/11/02 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابل 500 دولار شهريا.. ما يقوم به سياسيون باستخدام جيوشهم الالكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/02 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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