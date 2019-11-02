تحذيرات من

2019/11/02 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر مختصون في طب العيون، السبت، من مخاطر {الليزر الاخضر} الذي يستخدمه المتظاهرون في ساحة التحرير، وتأثيره على االعين.

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