2019/11/02 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يسعى نادي برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على ليفانتي، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك.. التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغرافيك.. التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).