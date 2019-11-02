القبض على أحد أبرز مهربي البشر في العالم

2019/11/02 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت الشرطة الاتحادية البرازيلية إنها اعتقلت، سيف الله المأمون، المولود في بنغلادش، والذي تعتبره السلطات أحد أبرز مهربي البشر في العالم.

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