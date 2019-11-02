المعتصمون يعودون أمام ميناء ام قصر ويغلقونه بعد محاولة مكافحة الشغب لتفريقهم

2019/11/02 | 10:54

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، بأن المعتصمين في محافظة البصرة، عادوا أمام بوابة ميناء ام قصر وأغلقوها بعد فشل قوات مكافحة الشغب في فض اعتصامهم.

قال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة القوة البحرية التابعة للجيش العراقي، قطعت الطريق بين مركز البصرة وناحية ام قصر، خشية وصول متضامنين من أماكن أخرى الى ناحية أم قصر".

وأشار الى أن "هناك أكثر من 100 مصاب في مستشفى ام قصر، بينما عدد آخر نُقل الى محافظة البصرة لتلقي العلاج".

وكان مصدر أمني، قد أفاد، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، بأن، قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيم الاعتصام أمام بوابة ميناء ام قصر في محافظة البصرة، وأطلقت غاز المسيل للدموع.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيام الاعتصام امام بوابة ميناء ام قصر وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على المعتصمين المتواجدين داخل الخيام".

وأشار الى أن "عشرات الاصابات بحالات الاختناق وقعت بين صفوف المعتصمين بينها 15 حالة خطرة جدا".

وكان معتصمون، قد أغلقوا ميناء ام قصر جنوب غرب البصرة، منذ يوم الجمعة الماضية، تضامناً مع مطالب المحتجين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، بأن، قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيم الاعتصام أمام بوابة ميناء ام قصر في محافظة البصرة، وأطلقت غاز المسيل للدموع.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من مكافحة الشغب

بغداد اليوم- بغداد

حدد مصرف الرافدين، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين وتنوعت ما بين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت نقابة المعلمين العراقيين في بابل، اليوم الجمعة، استمرارها بالإضراب العام، فيما وجهت بالتواجد في ساحات التظاهر.

وذكر فرع نقابة المعلمين في بابل، ببيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "بالنظر لعدم تنفيذ مطالب

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