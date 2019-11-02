فاطمة الفلاحي - نساء في وطني

2019/11/02 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 4.نساءُ وطنييسرقن الفجر من شفةِ الصباحلِيُقِمْنَهليؤجّجْنَ التنورليُعْدِدن الفَطورمتقطعاتُ الأنفاسيغزلن الخوف جدائليعبرن عساكر المدينةليعودنّ الجريح ومُضرَّجاتِ الجراحيتوجّسنَ خيفةًنزق الحراسترقبهنّ عيون المدينةمن شرفاتها العتيقة* * *مستترات ٍ بالخماريحملن خبزًا طازجًا وتمرًاويخبّئنَ القطن والدواءتبعثرت الخطواتوتعالت......

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