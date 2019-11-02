“الشعب يريد إسقاط النظام”.. قريباً في إيران: تمدّد الثورة العراقية

2019/11/02 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق سلّط #مراقبون المجهر على الارتباك الذي أظهرته #المنظومات الإقليمية المنضوية تحت قيادة #إيران في مقاربة #الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان.فقد كان لافتاً مواقف الفعل العدائية […]

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