2019/11/02 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قروض الوحدات السكنية الاستثمارية تبلغ 100 مليون دينار للموظفين – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد انواع القروض لشراء وترميم الوحدات السكنية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد انواع القروض لشراء وترميم الوحدات السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).