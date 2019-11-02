مجلس القضاء الاعلى يوضح حقيقة زيارة القاضي فائق زيدان إلى إيران

2019/11/02 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان الى ايران أو غيرها .

وبين المركز في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين اللذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب ) يه بعد ان بدء القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات “.

واكد البيان ان” الصوره التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية “.

واشار الى، انه ” بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب الى ان تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء الى المواطنين العراقيين كافة”.

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