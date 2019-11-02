مصرف الرافدين يعلن 5 أنواع من القروض

2019/11/02 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

حدد مصرف الرافدين انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين وتنوعت ما بين السلف الشخصية وشراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان الخدمات التي يقدمها المصرف للمواطنين والموظفين شملت قروض الوحدات السكنية الاستثمارية بمبلغ 100 مليون دينار للموظفين و 50 مليون دينار للمواطنين بكفالة كفيل ضامن ويتم الاستغناء عن الكفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا" .

وأكد المصرف، أن قروض البناء للمواطنين البالغة 50 مليون دينار بعد تقديم سند عقار لأرض سكنية على ان تكون المساحة 200 متر او يتم اعتماد اجازة بناء باسم طالب القرض حصرا ولمدة عشر سنوات .

وتابع "سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحدها الأعلى 25 مليون دينار والتقديم عليها الكترونيا من فروع المصرف" .

ونوه المصرف إلى أن هناك قروض لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و 50 مليون دينار للموظفين لقاء رهن عقار المراد تأهيله بالإضافة إلى قروض بسماية السكني وبدون كفيل.

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