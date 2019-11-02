2019/11/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى ينفي زيارة رئيسه لايران ويدعو لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى ينفي زيارة رئيسه لايران ويدعو لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).