مقتل 3 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر تحطم مروحية في بحر اليابان

2019/11/02 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عثرت فرق الإنقاذ على 3 جثث لمواطنين من كوريا الشمالية، من أصل 7 أشخاص فقدوا، إثر تحطم مروحية قبالة ساحل أرخبيل ليانكورت المتنازع عليه في بحر اليابان.

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