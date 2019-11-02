مجلس القضاء يكشف حقيقة زيارة رئيسه لايران

2019/11/02 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وجود زيارة حالية لرئيس المجلس الى ايران أو غيرها.

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