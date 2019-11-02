كيف تتجنب التسمم الغذائي وما هي أعراضه؟

2019/11/02 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المعهد الألماني للتوعية الصحية‬ ‫إن التسمم الغذائي يحدث بسبب تناول أغذية نيئة أو فاسدة بسبب احتوائها‬ ‫على الجراثيم مثل السالمونيلا أو الليستريا.‬

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