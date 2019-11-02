القضاء يدعو البرلمان لتشريع قانون ’’ضبط الفوضى الالكترونية’’ وينفي سفر زيدان إلى إيران

2019/11/02 | 11:24

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بغداد اليوم-بغداد

دعا مجلس القضاء الاعلى، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، مجلس النواب الى تشريع قانون "ضبط الفوضى الالكترونية"، مشيراً الى أن رئيس المجلس فائق زيدان لم يسافر الى إيران أو غيرها.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد، يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، التي أقلقت مضاجع الفاسدين اللذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب، بعد ان بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب".



لافتاً الى أنه "بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات".





وأكد البيان، أن "الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقة، قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية".

ودعا مجلس القضاء الاعلى "مجلس النواب الى ان تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية، التي تسيء الى كافة المواطنين العراقيين".

كشف وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، عن إمكانية ربط شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية عبر شبكة الكهرباء العراقية في المستقبل القريب.

وقال أردكانيان في تصريح صحفي، على هامش التوقيع على مذكرة تعاون مع وزير الكهرباء ال

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب السابق عن المكون الديني الايزيدي، محما خليل علي آغا، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، إلى إلغاء انتخابات عام 2018 التي شوهت مؤسسات الدولة بنتائجها المشبوهة، والعمل على تشريع قانون انتخابات جديد رصين وبهيئة جديدة تلبي طمو

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الالتزام بالخارطة التي وضعتها المرجعية الدينية، فيما أعلن انعقاد البرلمان بشكل دائم للاسراع بتنفيذ هذه الخارطة.

وقال الحلبوسي في بيان، "أيها الشعب العراقي الكريم ..



في هذه الأيام ا

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