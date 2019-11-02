رودريجو: شعرت بالرعب من زيدان.. وكاسيميرو تحدى كسل البرازيليين

2019/11/02 | 11:32

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رودريجو

كشف البرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد الشاب، كيف يساعده زين الدين زيدان على التطور كل يوم في الريال.

ويعيش رودريجو (18 عامًا) فترة توهج حاليًا مع ريال مدريد، حيث سجل مؤخرًا في شباك ليجانيس في الليجا.

وقال رودريجو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “قابلته (زيدان) قبل بداية الموسم، جئت إلى غرفة الملابس وكان هناك، قابلت اللاعبين الذين سبق لي رؤيتهم في الموسم السابق، لكن عندما جاء زيدان لتحيتي ونطق اسمي، شعرت بالرعب”.

وتابع: “زيدان يعطيني الكثير من النصائح، أتذكر أنه عندما أُصبت لمدة شهر أو اثنين، كان دائم التحدث معي، وأخبرني أنه يتعين عليّ التزام الهدوء”.

وأكمل: “إنه يشجعك، لكنه دائمًا كان يخبرني أنني إذا تابعت علاجي، سأعود أقوى وهذا ما فعلته، وعدت أقوى”.

وأكد: “إنه يساعدني كل يوم ويجعلني أشعر بالتحسن، بالإضافة إلى ذلك فهو يعطيني الثقة”.

المصدر: كووورة

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