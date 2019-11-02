2019/11/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس الى ايران أو غيرها، داعيا البرلمان لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية.وذكر بيان للمجلس، تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس القضاء ينفي وجود زيارة حالية لرئيسه الى ايران وكالة خطوة برس.

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