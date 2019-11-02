2019/11/02 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم السبت، اعادة إصدار 5 ارساليات محملة بعلب معدنية فارغة مخالفة وردت عبر مركز جمرك طريبيل الحدودي.وقالت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة خطوة برس إن ” تم اعادة إصدار الارساليات لوجود تريث في استيراد العلب المعدنية المستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية والعصائر وفقا لقرار مجلس الوزراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة اصدار 5 ارساليات علب معدنية ممنوعة الاستيراد في جمرك طريبيل وكالة خطوة برس.

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