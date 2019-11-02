تفاصيل مروّعة من شهادات أطباء بشأن إطلاق غازات “خطيرة” على المتظاهرين وإصابات بالتشنج والشلل

2019/11/02 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشر ناشطون ومتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي، أدلة وشهادات عن أطباء موجودين في ساحة التحرير لإسعاف الجرحى والشهداء، حيث يؤكدون وجود خلال اليومين الأخيرين حالات اختناق في الغاز غريبة من ضمنها تشنج في عضلات الصدر والاعصاب.وأرسل طبيب موجود في ساحة التحرير ببغداد يعمل لاسعاف المتظاهرين، مناشدة إلى الصحفي والكاتب سعدون محسن ضمد، […]

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