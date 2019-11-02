الرافدين يحدد انواع قروض شراء وترميم الوحدات السكنية

2019/11/02 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين وتنوعت ما بين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "الخدمات التي يقدمها المصرف للمواطنين والموظفين شملت قروض الوحدات السكنية الاستثمارية بمبلغ 100 مليون دينار للموظفين و50 مليون دينار للمواطنين بكفالة كفيل ضامن ويتم الاستغناء عن الكفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا".

وأضاف "كما شملت قروض البناء للمواطنين البالغة 50 مليون دينار بعد تقديم سند عقار لارض سكنية على ان تكون المساحة 200 متر او يتم اعتماد اجازة بناء باسم طالب القرض حصرا ولمدة عشر سنوات، وسلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحدها الأعلى 25 مليون دينار والتقديم عليها الكترونيا من فروع المصرف".

وأشار إلى، أنها تضمنت "قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور السكنية او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و 50 مليون دينار للموظفين لقاء رهن عقار المراد تأهيله 5- قروض بسماية السكني وبدون كفيل".

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