مجلس القضاء الاعلى ينفي زيارة رئيسه الى ايران ويؤكد انه يتابع عمل المحاكم في بغداد

2019/11/02 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

نفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس الى ايران.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين اللذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب، بعد ان بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب".

وتابع "بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات"، مضيفا ان "الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقة قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية".

ولفت الى انه "بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب الى ان تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء الى كافة المواطنين العراقين".

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