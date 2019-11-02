2019/11/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخل "تك تك" الدفاع المدني الى ساحة التحرير ليباشر عمله فعلياً في مساعدة الحالات الطارئة التي تحصل في الساحة الموجودة وسط بغداد حيث التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت مطلع الشهر الماضي.

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