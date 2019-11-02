ريال مدريد يريد التخلص من ماريانو وإبراهيم دياز في يناير

2019/11/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لآدولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد بدأ التفكير في كيفية إيجاد مخرج للثنائي ماريانو دياز وإبراهيم دياز خلال سوق الانتقالات الشوية المقبلة في ظل خروجهما من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

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