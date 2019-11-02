2019/11/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم السبت، بأن المتظاهرين عادوا مجدداً إلى إغلاق بوابة ميناء ام قصر، بعد ان قامت القوات الامنية بتفريقهم في وقت سابق اليوم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عددا من المتظاهرين المعتصمين اغلقوا بوابة ميناء ام قصر بعد ان حاولت قوات مكافحة الشغب منعهم وتفريقهم"، مبينا ان "قيادة القوة البحرية التابعة للجيش العراقي، قطعت الطريق بين مركز البصرة وناحية ام قصر، خشية وصول متضامنين من أماكن أخرى الى ناحية أم قصر".

هذا وحاولت قوة من مكافحة الشغب فض الاعتصام امام بوابة ميناء ام قصر وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على المعتصمين المتواجدين داخل خيام الاعتصام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو البصرة يغلقون مجدداً بوابة ميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو البصرة يغلقون مجدداً بوابة ميناء ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).