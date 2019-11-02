ناسا تعد بعثة جديدة لإرسالها إلى بلوتو

2019/11/02 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خصصت إدارة ناسا أموالا لوضع برنامج بعثة جديدة سترسل إلى بلوتو لتكمل مهمة مسبار New Horizons الذي اقترب مرة واحدة من هذا الكوكب القزم في يوليو عام 2015 .

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