مهندسو بابل الزراعيين يعلنون العصيان المدني ابتداءً من يوم غدِ الاحد

2019/11/02 | 11:55

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بغداد اليوم- بابل

أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة بابل، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، تطبيق العصيان المدني، ابتداءً من يوم غد ٍ الاحد.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "المهندسين الزراعيين في محافظة بابل أعلنوا العصيان المدني، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين في المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "العصيان سيطبق ابتداءً من يوم غدٍ الاحد وإلى اشعارٍ اخر لحين تحقيق المطالب".

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، بأن المعتصمين في محافظة البصرة، عادوا أمام بوابة ميناء ام قصر وأغلقوها بعد فشل قوات مكافحة الشغب في فض اعتصامهم.

قال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة القوة البحرية

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، بأن، قوة من مكافحة الشغب هاجمت خيم الاعتصام أمام بوابة ميناء ام قصر في محافظة البصرة، وأطلقت غاز المسيل للدموع.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من مكافحة الشغب

بغداد اليوم- بغداد

حدد مصرف الرافدين، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين وتنوعت ما بين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد الي

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