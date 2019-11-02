بالصورة – هاني رمزي يفاجئ الجميع بخسارته الكثير من وزنه… شاهدوا كيف أصبح

2019/11/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدم الممثل المصري هاني رمزي متابعيه بظهوره بشكل مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفوه في السابق.

ونشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة التقطت له أثناء وجوده برفقة المدرب في النادي الرياضي.

وفاجأ الجميع بخسارته الكثير من الوزن وهو ما ركز عليه عدد كبير من التعليقات.



وأرفق الصورة بالتعليق: “الكوتش الجامد سعد ولمساته الأخيره قبل البطولة بطولة الأسرع في أكل البسبوسة.



حرام بقى حرام عايز آكل”.

ويشار إلى أن الفنان أحدث ضجة في وقت سابق بعدما نشر على الحساب نفسه صورة تعود إلى طفولته وحققت آلاف علامات الإعجاب.

وعلق عليها: “دي صورتي وأنا صغير السماعة أكبر مني وشكرآ لكل إللي هناني بعيد ميلادي وربنا يخليكم ليا يارب ومتحرمش من محبتكم”.

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