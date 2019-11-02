العراق: مقتل 264 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر

2019/11/02 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسة أشخاص على الأقل في مظاهرات أمس الجمعة بالعراق، ليرتفع عدد الضحايا إلى 264 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، وفق أرقام لمفوضية حقوق الإنسان، يشير مراسل فرانس24 في بغداد.



وتستخدم القوات العراقية قنابل مسيلة للدموع، بطريقة توصف "بالقاتلة".



ورغم الدعوات لإيقاف استخدام هذا النوع من القنابل، إلا أنها لم تلاق أي تجاوب حكومي.



فيما تتواصل الاحتجاجات حتى إشعار غير معلوم.

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