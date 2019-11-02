2019/11/02 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، داعيةً العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قنابل مسيلة للدموع تخترق جماجم المتظاهرين.. من المسؤول ولماذا؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: قنابل مسيلة للدموع تخترق جماجم المتظاهرين.. من المسؤول ولماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).