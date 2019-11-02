خليل اندراوس - تشي جيفارا البطل والأسطورة (2)

2019/11/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس في اعقاب الثورة الكوبية قام جيفارا باداء عدد من الادوار الرئيسية لحكومة الثورة برئاسة فيدل كاسترو، حيث اسس قوانين الاصلاح الزراعي عندما كان وزيرا للزراعة، وعمل ايضا كرئيسا ومديرا للبنك الوطني ورئيسا تنفيذيا للقوات المسلحة الكوبية، كما جاب العالم كدبلوماسي باسم الاشتراكية الكوبية، مثل هذه المواقف سمحت له ان يلعب دورا رئيسيا في تدريب قوات الميليشيات التي صدت غزو خليج الخنازير من قبل الولايات المتحدة......

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